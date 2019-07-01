Sivas olaylarının 26. yılına doğru

Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te çıkan olayların yıl dönümü dolayısıyla kentte bazı önlemler alındığı bildirildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, anma programı kapsamında saat 20.00'dan itibaren bazı cadde ve sokaklar üzerine araç parkına izin verilmeyecek.

Yürüyüş güzergahının başlangıcı olan Seyrantepe Caddesi, Fidanlık Caddesi, Yeditepe Caddesi, Seyrantepe Kavşağı, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Hikmet Boran Caddesi, Mevlana Caddesi, Hikmet Işık Caddesi, Atatürk Caddesi, Afyon Sokak, Bankalar Caddesi, Aliağa Cami Sokak, Ordu Evi önü, Bekir Sami Kunduk Caddesi ve buralara açılan cadde ve sokak girişlerine araçların park yapmaması uyarısında bulunuldu.

Belirtilen bölgelere park edilen araçların çekici marifetiyle kaldırılacağı belirtildi.

Kaynak: AA