Eskişehir'de, Sivas olaylarının 26. yılı dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı'nda müzik dinletisi ile başlayan etkinliğe, bazı sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Ellerinde dövizler taşıyan katılımcılar, Valilik Meydanı'na kadar yürüdü.

Atatürkçü Düşünce Derneği Eskişehir Şube Başkanı Azmi Kerman, yürüyüşün ardından grup adına yaptığı açıklamada, 2 Temmuz 1993'te Sivas'ta 33 aydın ve şairin uğradıkları saldırı sonucu yaşamını yitirdiğini hatırlattı.

Kerman, Sivas'ta hayatını kaybedenleri asla unutmayacaklarını ifade etti.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

Kaynak: AA