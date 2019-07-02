Sivas olaylarının 26. yılı

Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te çıkan olaylarda hayatını kaybedenler düzenlenen programla anıldı.

Olaylarda yaşamlarını yitirenlerin aileleri ve yakınları ile bazı milletvekilleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar, Seyrantepe Mahallesi'nde toplandı.

Grup, buradan sloganlar atarak, Mevlana Caddesi güzergahından eski Madımak Oteli'nin bulunduğu sokağın girişine kadar yürüdü.

2 Temmuz'da yaşamını yitirenlerin ailelerinin ve anma programı tertip komitesi üyelerinin Bilim ve Kültür Merkezi'ne dönüştürülen eski Madımak Oteli'ne geçişine izin verildi.

Aileler, CHP genel başkan yardımcıları Veli Ağbaba ve Orhan Sarıbal ile bazı milletvekilleri, otel önüne karanfil bıraktı.

Olaylarda hayatını kaybedenlerin isimlerinin okunduğu anma programında konuşan Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Hüseyin Güzelgül, Sivas'ta yaşanan insanlık ayıbının üzerinden 26 yıl geçtiğini anımsattı.

"Yine yüreğimiz buruk, yine yüreğimizde hasret, yine yüreğimizde acı var. Acımız ilk günkü gibi yakıcılığını hala koruyor." ifadelerini kullanan Güzelgül, şöyle konuştu:

"İnsan olmanın onurunu yüreklerinde taşıyan bizler, Madımak katliamını bir kez daha lanetliyor, yetkilileri toplumsal yüzleşmeye, tarihsel sorumluluğu yerine getirmeye davet ediyoruz. Diyoruz ki insanlığa yönelik işlenen suçlarda zaman aşımı olmaz. Bu, hukukun evrensel değerlerine aykırıdır."

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Gani Kaplan da Türkiye'nin dört bir tarafında anmalar yapan Alevi kurumlarına teşekkür ederek, "26 yıldır bizi yalnız bırakmadınız. Umuyorum ki 27'nci yılda da Madımak 'utanç müzesi' oluncaya kadar burada hep birlikte olacağız." dedi.

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Mat da 26 yıldır hiçbir şeyin değişmemesine itirazları olduğunu belirterek, eski Madımak Oteli'nin "utanç müzesi" olmasını istediklerini dile getirdi.

Notlar

Anma programı için kentte geniş güvenlik önlemleri alındı. Çevre iller başta olmak üzere, başka şehirlerden takviye polis ekipleri kente geldi. Sivas ve başka illerden 2 bin 800 polis, anma etkinlikleri süresince görev yaptı.

Eski Madımak Oteli'nin bulunduğu sokak ile yürüyüşün yapıldığı güzergah, araç trafiğine kapatıldı.

Güzergahtaki çöp konteynerleri ve park halindeki araçlar güvenlik amacıyla kaldırıldı.

Bilim ve Kültür Merkezi'nde ve yürüyüş güzergahındaki bazı noktalarda arama yapıldı.

Anma programında bir grup semah yaptı.

Olaylarda hayatını kaybedenlerin aileleri, Madımak Oteli'nin "utanç müzesine" dönüştürülmediği gerekçesiyle otelin içinde yer alan anı köşesine karanfil bırakmadı.

Anma programına, olayda hayatını kaybedenlerin ailelerinin yanı sıra CHP ve HDP milletvekilleri ile çok sayıda kişi katıldı.

Kaynak: AA