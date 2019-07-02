Sivas olaylarının 26. yıl dönümü - Vali Ayhan, Bilim ve Kültür Merkezi'ni ziyaret etti

- Sivas Bilim ve Kültür Merkezi önünde alınan güvenlik önlemi

Sivas Valisi Salih Ayhan ve beraberindekilerin Sivas Bilim ve Kültür Merkezi'ne gelmesi

Vali Ayhan ve beraberindekilerin hayatını kaybedenler için karanfil bırakması

Vali Salih Ayhan'ın açıklaması SİVAS - Sivas Valisi Salih Ayhan ve il protokol üyeleri, Sivas Bilim ve Kültür Merkezi'ni ziyaret etti.

Kaynak: AA