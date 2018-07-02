Sivas Olaylarının 25. Yılı - Yürüyüş (1)

- Yürüyüşten genel detay görüntüler Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te çıkan olaylarda yaşamını yitirenler, düzenlenen törenle anıldı.

Olaylarda hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınları ile bazı milletvekilleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar, Seyrantepe Mahallesi'nde toplandı. Grup, buradan sloganlar atarak, Mevlana Caddesi güzergahından eski Madımak Oteli'nin bulunduğu sokağın girişine kadar yürüdü.