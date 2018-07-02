Sivas Olaylarının 25. Yılı - Bilim ve Kültür Merkezi'nin Önüne Karanfil Bırakıldı

Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te çıkan olaylarda yaşamını yitirenler anıldı.

Olaylarda hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınları ile bazı CHP milletvekilleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar, Seyrantepe Mahallesi'nde toplandı. Grup, buradan sloganlar atarak, Mevlana Caddesi güzergahından eski Madımak Oteli'nin bulunduğu sokağın girişine kadar yürüdü.

2 Temmuz'da yaşamını yitirenlerin aileleri ile milletvekilleri, anma programı tertip komitesi üyelerinin, Bilim ve Kültür Merkezi'ne dönüştürülen eski Madımak Oteli'ne geçişine izin verildi.

Aileler ile CHP ve HDP'li bazı milletvekilleri, Bilim ve Kültür Merkezi'nin önüne karanfil bıraktı.