Sivas olaylarının 25. yılı anma programına katılmak üzere Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba ile Gamze İlgezdi başkanlığındaki CHP heyeti Sivas'a gidecek.

CHP'den yapılan yazılı açıklamada, Sivas olaylarının yarın 25. yılı olduğu anımsatılarak, şunlar kaydedildi:

"Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba ile Gamze İlgezdi başkanlığında, Yüksel Mansur Kılıç, Kadim Durmaz, Servet Ünsal, Mustafa Tuncer, Özgür Karabat ve Ulaş Karasu'dan oluşan CHP heyeti, 2 Temmuz Sivas Katliamı anmalarına katılmak üzere Sivas'ta olacak."