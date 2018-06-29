Sivas'ta, 2 Temmuz 1993'te çıkan olaylarda hayatını kaybedenler için gerçekleştirilecek anma etkinlikleri kapsamında bazı cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacak.

Sivas Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Sivas olaylarının 25. yılı dolayısıyla kentte 2 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirilecek anma etkinlikleri dolayısıyla pazar günü saat 20.00 itibariyle bazı cadde ve sokaklarda araç parkına izin verilmeyeceği ifade edildi.

Açıklamada, 2 Temmuz Pazartesi günü saat 07.00'den itibaren, yürüyüş güzergahının başlangıcı olan Seyrantepe, Fidanlık ile Yeditepe Caddesi, Seyrantepe Kavşağı, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Hikmet Boran Caddesi, Mevlana Caddesi, Hikmet Işık Caddesi, Atatürk Caddesi, Afyon Sokak, Bankalar Caddesi, Aliağa Cami Sokak, Orduevi önü, Bekir Sami Kunduk Caddesi ve bu sokaklara açılan cadde ve sokak girişlerine araçların park yapmaması, vatandaşların mağduriyet yaşanmaması için gerekli hassasiyetin gösterilmesi istendi.

Ayrıca, pazar günü saat 20.00'den itibaren belirtilen bölgelerde park edilmiş araçlar çekici marifetiyle kaldırılacağı aktarıldı.