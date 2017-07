Sivas Olaylarının 24. Yılı - Baydemir ve Tanrıkulu

HDP Sözcüsü Osman Baydemir, "Bu mücadele Madımak Oteli, 'utanç müzesi'ne dönüştürülünceye kadar emin olun ki devam edecek. Canlarla bir olmaya devam edeceğiz." dedi.



Baydemir, Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te çıkan olaylarda hayatını kaybedenler için Bilim ve Kültür Merkezine dönüştürülen eski Madımak Oteli'nin önüne karanfil bıraktı.



Yüreğinin Sivas'taki tüm canların yüreğiyle olduğunu dile getiren Baydemir, "Bir kez daha Sivas'tan bütün Türkiye'ye ve bütün Ortadoğu coğrafyasına karanlığı yaracak bir ışığa, aydınlığa ortak olmaya geldik. 24 yıl önce aydınlıktan, ışıktan korkanlar bu ülkenin gencecik, pırıl pırıl aydınlık yüzlerine kıydı." ifadelerini kullandı.



Baydemir, eski Madımak Oteli'nin önüne 3 karanfil bıraktığını söyleyerek "HDP milletvekilleri, HDP merkez yürütme kurulları, HDP'nin tüm bileşenleri ve HDP'ye gönül vermiş milyonlarca can adına 3 karanfil bıraktık. Bunlardan bir tanesi Şeyh Sait'in torunları adına bırakılan bir karanfildir. Bir tanesi Seyit Rıza'nın torunları adına bırakılan karanfildir. Bir diğeri de Hacı Bektaş'ın ve Pir Sultan'ın torunları adına bırakılan karanfildir. Çok iyi biliyoruz ki canlar bir olduğumuzda, mazlumlar bir olduğumuzda karanlığı yeneceğiz, aydınlığı bu coğrafyaya hakim kılacağız." diye konuştu.



Madımak'ı unutmadıklarını ve unutmayacaklarını vurgulayan Baydemir, şunları kaydetti:



"Bugün Sivas'ta bu ülkenin aydınlığından, hukukun üstünlüğünden, demokrasiden, insan haklarından, onurlu bir barıştan yana olanlar ne mutlu ki yek vücut oldular. ve bu mücadele Madımak Oteli, 'utanç müzesi'ne dönüştürülünceye kadar emin olun ki devam edecek. Canlarla bir olmaya devam edeceğiz. Bu ülkede demokrasi inşa oluncaya, eşitlik, hukukun üstünlüğü adalet tecelli edinceye ve bu ülkede aydınlık karanlığa hükmedinceye kadar bu mücadele bitmeyecek, bu mücadele devam edecek."



"Bu canlarımızın acısıyla yanıyoruz"



Eski Madımak Oteli'nin önüne karanfil bırakanlardan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da "1993 yılında sadece Madımak Oteli ve insanlar yanmadı, Türkiye'nin kendisi ve insanlık yandı, yanmaya devam ediyor. Onun için adalet diyoruz, onun için adalet için yürüyoruz. Madımak'ta adalet sağlanmadan Türkiye'de adalet sağlanmaz diyoruz." dedi.



CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan da 24 yıldır adalet arayışı içerisinde olduklarını, mahkemelerde her yolu denemeye çalıştıklarını ancak olayla ilgisi olan az sayıda kişiye ceza verildiğini savundu.



Bütün Anadolu'ya, Türkiye'ye adalet çığlığını duyurmaya çalıştıklarını vurgulayan Sarıhan, bütün demokratik kanalların birleşmesiyle adaletin sağlanacağını ifade etti.



Alevi Federasyonu Genel Başkanı Muhittin Yıldız da 24 yıldan beri Sivas'ın kara dumanının tüttüğünü, adaletin bir türlü tecelli etmediğini ileri sürerek "Onun için biz Aleviler Madımak'ta adalet istiyoruz. Biz Aleviler dili, dini, rengi, ırkı ne olursa olsun hiç kimsenin yakılmasını, katledilmesini istemiyoruz." dedi.