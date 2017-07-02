Eskişehir'de, Sivas olaylarının 24. yılı dolayısıyla anma yürüyüşü düzenlendi.



İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı'nda müzik dinletisi ile başlayan etkinliğe, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Grup, buradan ellerinde taşıdıkları dövizlerle sloganlar atarak Valilik Meydanı'na kadar yürüdü.



Eskişehir Hacı Bektaş Veli Kültür Sosyal ve Yardımlaşma Derneği Kamer Ali Durur, yürüyüş sonunda grup adına yaptığı konuşmada, 2 Temmuz 1993'te 33 aydının tüm dünyanın gözleri önünde katledildiğini belirtti.



Katliamı gerçekleştiren birçok kişinin işledikleri suçun, yanlarına kar kaldığını iddia eden Durur, bundan üzüntü duyduklarını ifade etti.



Açıklamanın ardından gruptakiler gökyüzüne güvercin ve balon bıraktı.