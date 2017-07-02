Sivas Olaylarının 24. Yılı (3)

Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te çıkan olaylarda yaşamını yitirenler anıldı.



Olaylarda hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınları ile bazı CHP ve HDP'li milletvekilleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar, Seyrantepe Mahallesi'nde toplandı. Grup, buradan sloganlar atarak, Mevlana Caddesi güzergahından eski Madımak Oteli'nin bulunduğu sokağın girişine kadar yürüdü.



2 Temmuz'da yaşamını yitirenlerin aileleri ile milletvekilleri, anma programı tertip komitesi üyelerinin, Bilim ve Kültür Merkezi'ne dönüştürülen eski Madımak Oteli'ne geçişine izin verildi.



Aileler ile CHP ve HDP'li bazı milletvekilleri, Bilim ve Kültür Merkezi'nin önüne karanfil bıraktı.



Sivas olaylarında hayatını kaybedenlerin isimlerinin okunduğu anma programında konuşan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Gani Kaplan, Bilim ve Kültür Merkezi'ne dönüştürülen eski Madımak Oteli'nin "utanç müzesi" olması için Sivas'ta olduklarını belirtti.



Olaylarda yaşamını yitirenler için adalet istediklerini aktaran Kaplan, "Berkin Elvan için Ali İsmail Korkmaz için Çorum için herkes için adalet istiyoruz." dedi.



Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Doğan Demir de "24 yıldır bıkmadan, usanmadan buraya adalet aramaya geliyoruz. Bu ülkeye barış, demokrasi, insan hakları, özgürlükler gelsin istiyoruz. Biz inadına Cumhuriyet'i, laikliği, demokrasiyi, halkların kardeşliğini savunacağız. İnadına, Kürtlerin barışa gitmesini sağlamak için çalışacağız. Alevilerin inanç özgürlüğü sağlanana kadar çalışacağız." diye konuştu.



Hacı Bektaşi Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Tuncer Baş ise bin 400 yıldır yürüdüklerini dile getirerek, "Madımak utanç müzesi olana kadar, bizler eşit yurttaşlar olana kadar yeryüzünde adalet sağlanana kadar yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.



Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu Genel Başkanı Hüseyin Mat da olayda yaşamını kaybedenleri saygıyla andı.



Notlar



Anma programı için kentte geniş güvenlik önlemleri alındı. Çevre illerden de takviye polis ekipleri Sivas'a geldi.



Yaklaşık 3 bin polisin görev yaptığı anma etkinlikleri süresince polis helikopteri tedbir amacıyla, kent merkezi üzerinde uçuş yaptı.



Eski Madımak Oteli'nin bulunduğu sokak ile yürüyüşün yapıldığı güzergah, araç trafiğine kapatıldı.



Güzergahtaki çöp konteynerleri ve park halindeki araçlar güvenlik amacıyla kaldırıldı. Bilim ve Kültür Merkezi'nde ve yürüyüş güzergahındaki bazı noktalarda dedektörler ve köpeklerle arama yapıldı.



Anma programında bir grup semah döndü.



Olaylarda hayatını kaybedenlerin aileleri, Madımak Oteli "utanç müzesine" dönüştürülmediği gerekçesiyle anı köşesine karanfil bırakmadı. Aileler, eski Madımak Oteli girişi kapısı önüne karanfil bıraktı.



Anma programında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesajı okundu.