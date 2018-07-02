Sivas Olayları'nın 25. Yılı -Protokol Üyeleri Karanfil Bıraktı
- Güvenlik önlemlerinden görüntü Vali Davut Gül ve beraberindekilerin karanfil bırakması Vali Davut Gül'ün açıklama yapması Detaylar Sivas'ta, 2 Temmuz 1993'te çıkan olayların 25. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.
- Güvenlik önlemlerinden görüntü
Vali Davut Gül ve beraberindekilerin karanfil bırakması
Vali Davut Gül'ün açıklama yapması
Detaylar Sivas'ta, 2 Temmuz 1993'te çıkan olayların 25. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi. Program kapsamında Sivas Valisi Davut Gül ve beraberindeki protokol üyeleri Sivas İl Özel İdaresi Bilim ve Kültür Merkezi'ne gelerek karanfil bıraktı.