Sivas Olayları'nın 25. Yılı -Protokol Üyeleri Karanfil Bıraktı

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Vali Davut Gül ve beraberindekilerin karanfil bırakması

Vali Davut Gül'ün açıklama yapması

Detaylar Sivas'ta, 2 Temmuz 1993'te çıkan olayların 25. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi. Program kapsamında Sivas Valisi Davut Gül ve beraberindeki protokol üyeleri Sivas İl Özel İdaresi Bilim ve Kültür Merkezi'ne gelerek karanfil bıraktı.