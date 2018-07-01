Sivas Olayları'nın 25. Yılı

Sivas'ta, 2 Temmuz 1993'te çıkan olayların 25. yılı dolayısıyla yapılacak ana etkinlikleri için yarın bazı cadde ve sokakların trafiğe ve araç parkına kapatılacağı bildirildi.

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte yarın düzenlenecek 2 Temmuz Anma Etkinliği dolayısıyla Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Mevlana Caddesi, İnönü Bulvarı, Hükümet Meydanı ve Atatürk Caddesi'nin, 10.30-16.00 saatlerinde ulaşıma ve araç parkına kapatılacağı belirtildi.

Etkinliklerin huzur ve güven içerisinde yapılabilmesi için kapatılan cade ve sokaklar yerine alternatif güzergahların kullanılması, görevlilerin ikazlarına riayet edilmesi ve bu güzergahta ikamet edenlerin araçlarını uygun ve yasak olmayan sokak, meydan ve alanlara park etmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sivaslı hemşerilerimizin etkinliğin başlamasından itibaren sonlanmasına kadar geçecek sürede, yasal haklarını kullanan vatandaşlarımıza gerekli iyi niyet kolaylık ve hoşgörü sağlamaları, etkinliğe katılan vatandaşlarımızın da alınan tedbirler, yapılan ikazlar ile kentin genel asayiş ve güvenliğine yönelik hassasiyetler konusunda gerekli titizliği göstermelerini önemle rica ederiz."