Sivas olayları davası

26.09.2019 15:54

Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli'nin yakılması ve 37 kişinin ölümüyle sonuçlanan olaylara ilişkin davadan dosyası ayrılan firari sanıklar Murat Sonkur, Eren Ceylan ve Murat Karataş'ın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Madımak Oteli'nde öldürülen şair Uğur Kaynar'ın kardeşi Soner Kaynar, müdahil ailelerinin avukatları ile Tunceli Dayanışma ve Kültür Vakfı, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Ankara Divriği Kültür Derneğinin avukatları katıldı.

Bazı milletvekillerinin de takip ettiği duruşmada Mahkeme Başkanı Mehmet Tuğrul Türksoy, sanıklar hakkındaki yakalama kararının devam ettiğini, Sonkur hakkındaki iade talebine cevap verilmediğini açıkladı.

Sanıklardan Sonkur'un 2004'ten, Ceylan'ın 2008'den, Karataş'ın ise 2012'den bu yana kırmızı bültenle arandıklarına ilişkin evrakı tutanağa yazdıran Türksoy, önceki ara karar uyarınca celse arasında sanıkların mahkemeye başvurmalarını sağlamak üzere ulusal bir gazetede ilana çıkıldığını ayrıca bilinen son adresteki konutlarının kapısına ilan asıldığını kaydetti.

Duruşmada hazır bulunan vakıf ve dernek avukatları söz alarak, olayların yaşandığı şenliğin tertip komitesinde üyelerinin yer aldığını, bazı üyelerinin de olaylar sonucu hayatını kaybettiklerini ifade etti ve davaya müdahillik talebinde bulundu.

Müdahil avukatlarından Şenal Sarıhan, 10 Mayıs 2019'daki celsede, olaylarda hayatını kaybeden veya sağ kurtulan bazı kişiler adına da müdahillik talebinde bulunduklarını ancak henüz bu konunun karara bağlanmadığını bildirdi.

Mahkeme, cumhuriyet savcısının da görüşü doğrultusunda, Madımak Oteli'nde öldürülen şair Uğur Kaynar'ın kardeşi Soner Kaynar'ın davaya müdahilliğine karar verirken, vakıf ve derneklerin müdahillik talebini suçtan doğrudan zarar görmedikleri gerekçesiyle reddetti.

Avukat Sarıhan'ın beyanında geçen maktuller Serpil Canik, Nesimi Çimen ve Carina Cuanna Thuijs'nın bazı yakınlarıyla olaylardan sağ kurtulan kimi kişilerin müdahillik taleplerinin incelemeye alınmasına karar veren mahkeme, ilanlara rağmen mahkeme başvurmayan sanıkların, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 247. maddesi uyarınca "kaçak" sayılmalarını kararlaştırdı.

Sanıklar hakkındaki yakalama emirlerinin devamına ve Sonkur hakkındaki iade talebinin beklenmesine de hükmeden mahkeme, davayı erteledi.

Davanın geçmişi

Sivas ana davasında Ankara 1 Nolu DGM'de tutuklu yargılanan sanıklardan Sonkur, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasasına muhalefet" suçundan 3 yıl, Karataş ve Ceylan ise "Madımak Oteli'ni yakarak 35 kişinin ölümüne neden olmak" ve "45 kişiyi, yangın çıkartmak suretiyle öldürmeye kalkışmak" suçundan 15'er yıl hapse mahkum edilmişti.

Sanıkların tahliyelerine karar veren mahkeme, haklarındaki hükmün Yargıtay'da bozulmasının ardından tekrar görülen davada, bulunamadıkları gerekçesiyle bu sanıklar hakkındaki dosyayı ana dava dosyasından ayırmıştı.

Mahkeme, önceki celse kaçakların yargılanmasına ilişkin CMK'nin 247. maddesi kapsamında sanıkların mahkemeye başvurmalarını sağlamak için gazetede ve bilinen konutlarının kapısına asılmak suretiyle ilana çıkılmasına, sanıkların 15 gün içinde mahkemeye başvurmaması halinde mal, hak ve alacaklarına el konulacağına yönelik ihtarda bulunulmasına karar vermişti.

Kaynak: AA