Sivas Olayları Anma Yürüyüşü

Eskişehir'de 2 Temmuz Sivas olaylarını anmak için yürüyüş düzenlendi.



2 Temmuz Sivas olaylarını anma günü nedeniyle düzenlenen programda saat 15.30'da Adalar Migros önünden Vilayet Meydanı'na yürüyüş yapıldı. Yürüyüşün ardından meydana çelenk bırakıldı. Düzenlenen programda 2 Temmuz Anma Komitesi adına Hacı Bektaş Veli Derneği Başkanı Kamer Ali Durur, şunları söyledi:



"2 Temmuz 1993'de 33 aydınımızın tüm dünyanın önünde yanmasının üzerinden 24 yıl geçti. Kameraların kaydettiği, dünyanın gözü önünde yaşanan vahşetin sonunda suçlular ya hiç bulunamamış, ya da sembolik küçük cezalar almışlardır. Pir Sultan'ın dediği gibi; 'Kadılar müftüler fetva yazarsa, işte kement işte boynum asarsa işte hançer işte başım keserse, dönen dönsün ben dönmezem yolumdan.' Bizler Alevi-Bektaşi toplumuna ait olan insanlar olarak devlet tarafından eşit yurttaşlık haklarımızın verilmesini istiyoruz. Başta Cemevlerinin ibadethane sayılması gibi birçok konuda en azından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin verdiği kararların uygulanmasını bekliyoruz."



Öte yandan programın sonunda göğe beyaz balonlar ve beyaz güvercinler bırakıldı. - ESKİŞEHİR