Sivas okullar tatil mi? SON DAKİKA 15 Nisan Salı Sivas'ta okul yok mu (Sivas Valiliği Açıklaması)?

Kar yağışı yurdun bazı kesimlerinde etkisini gösteriyor. Pazartesi ve Salı günü için birçok ilde meydana gelen kar yağışı nedeniyle bazı iller için tatil kararları geldi. Peki, Sivas okullar tatil mi? 15 Nisan Salı Sivas'ta okul yok mu?

SİVAS OKULLAR TATİL Mİ?

Olumsuz hava şartlarının olduğu Sivas'ta okulların tatil edilip edilmeyeceği için Sivas Valiliği açıklamaları yakından takip ediliyor. Henüz konu ile ilgili olarak resmi açıklama yapılmadı.

SİVAS HAVA DURUMU



METEOROLOJİ UYARDI

Doğu Anadolu'nun Güneydoğusunda Kar Yağışlarına Dikkat!

Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda görülecek kar yağışlarının, bu akşam saatlerinde etkisini artırarak yarın (Salı) gece saatlerine kadar Hakkari il geneli ile Van ve Bitlis'in güney, Siirt ve Şırnak'ın doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun (10-20, yer yer 20 cm üzeri) olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Doğu Anadolu'nun Kuzeyinde Kar Yağışlarına Dikkat!

Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun kuzeyinde görülecek kar yağışlarının, bu akşam ile yarın (Salı) akşam saatleri arasında Erzurum ve Bayburt il geneli ile Erzincan doğu ve Kars'ın batı ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun (10-20, yer yer 20 cm üzeri) olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.