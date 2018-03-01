Sivas Okuldaki Tatbikat Gerçeğini Aratmadı

Okuldaki tatbikat gerçeğini aratmadı

SİVAS Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla bir okulda gerçekleştirilen deprem, yangın ve kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Sivas Lisesinin bahçesinde gerçekleştirilen tatbikat öncesi, öğrencilere deprem ve yangın anında nasıl davranmaları gerektiği uygulamalı anlatıldı. Daha sonra senaryo gereği, okulun bodrum katında doğalgaz borusu patlayarak yangın çıktı. Okula gelen AFAD ve İtfaiye ekipleri ilk olarak binadaki öğrencileri tahliye etti ve yaralıları okul bahçesinde kurulan sahra hastanesine taşıdı. Yangında üst katlarda mahsur kalanlar ise AFAD ve itfaiye görevlilerince pencereye kurulan hava tahliye istasyonuyla kurtarıldı. Yaralıların ilk müdahaleleri 112 ekiplerince gerçekleştirildi.

AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci, tatbikat sonrası yaptığı açıklamada, Deprem Haftası dolayısıyla okullarda eğitimler ve güvenli tahliye tatbikatları yaptıklarını söyledi. Ekinci "Bu etkinlikleri gerçekleştirmedeki temel amacımız toplumda temel afet bilincini oluşturmak. Her türlü afet ve acil durumlara karşı hazırlıklı olmak ama tabi topyekün hazır olmak adına okullarımızda, iş yerlerimizde, evlerimizde bu tür etkinlikleri zaman zaman yapıyorduk. Ancak özellikle bu hafta deprem haftası olması nedeniyle yoğunluklu bir şekilde faaliyet yürüttük ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzle organizeli bir şekilde Sivas Lisesinde 112 ve itfaiyenin de katılımıyla kapsamlı bir tatbikat gerçekleştirdik" dedi.