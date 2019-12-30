Sivas okul servisinden inen öğrenciye hafif ticari araç çarptı
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Sivas okul servisinden inen öğrenciye hafif ticari araç çarptı

Okul servisinden inen öğrenciye hafif ticari araç çarptıSİVAS'ta okul servisinden indikten sonra yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın çarptığı Esma Irmak Çakır (13) ağır yaralandı.

30.12.2019 23:18 | Son Güncelleme: 30.12.2019 23:20
Sivas okul servisinden inen öğrenciye hafif ticari araç çarptı

Okul servisinden inen öğrenciye hafif ticari araç çarptı

SİVAS'ta okul servisinden indikten sonra yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın çarptığı Esma Irmak Çakır (13) ağır yaralandı.

Kaza, Eğriköpü Mahallesi İsmail Güneş Caddesinde meydana geldi. Erol ve Bediha çiftinin tek çocuğu olan Cumhuriyet Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Esma Irmak Çakır, okul servisinden indikten sonra yolun karşısına geçtiği sırada O.K. yönetimindeki 58 BA 866 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ekiplerine verdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Çakır'ı ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Yoğun Bakım Servisine alınan Esma Irmak'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Sivas okul servisinden inen öğrenciye hafif ticari araç çarptı
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