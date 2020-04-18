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SİVAS Okçuluk sporcularını evinden online çalıştırıyor

Okçuluk sporcularını evinden online çalıştırıyorSİVAS'ta yaşayan okçuluk antrenörü Pınar Demir (40), koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan öğrencilerini video konferans yöntemi ile online olarak hazırlıyor.

18.04.2020 10:09 | Son Güncelleme: 18.04.2020 10:15

Okçuluk sporcularını evinden online çalıştırıyor

SİVAS'ta yaşayan okçuluk antrenörü Pınar Demir (40), koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan öğrencilerini video konferans yöntemi ile online olarak hazırlıyor.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde antrenörlük yapan ve Sivas Okçuluk Kulübü Başkanı olan evli 2 çocuk annesi Pınar Demir yaklaşık 10 yıldır okçuluk sporu ile ilgileniyor. Yaklaşık 30 öğrenciye modern okçuluğu öğreten Demir, 13 Mart itibariyle koronavirüs nedeniyle eğitimler sona erince başka çözüm geliştirdi. Okçuluk eğitimlerini mesaj yoluya planlı bir şekilde yapmaya çalışan Demir, daha sonra sürecin uzayacağını fark edince online sisteme geçme kararı aldı. Öğrencilerle ara sıra video konferans yöntemi ile sohbet eden Demir, antrenmanları da bu şekilde yapmaya başladı. Haftanın her günü yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda öğrenciler evlerinde modern okçuluğu öğreniyor. Antrenman saati geldiğinde tek tek video konferansa bağlanan öğrenciler, Pınar Demir'in talimatları doğrultusunda antrenmanlarını sürdürüyor.

'ONLİNE OLARAK ANTRENMAN YAPIYORUZ'

Koronavirüs nedeniyle öğrencilerinin evde sıkılmaması ve kondisyonlarının düşmemesi için böyle bir yola başvurduklarını söyleyen Okçuluk Antrenörü Pınar Demir, "Koronavirüs nedeniyle antrenmanlarımıza ara vermek zorunda kaldık. Bu dönemde yapmam gereken sadece mesaj yöntemi ile antrenmanları çocuklara iletmekti. Yaklaşık 3 hafta bu şekilde devam ettik. Daha sonra süreç uzayacağı için online yapmaya karar verdik. Bunun dışında biz zaten online olarak sohbette ediyorduk öğrencilerle. Ama son 2 haftadır ise yaylarını teslim ettik. Ama sadece yaylarını kurabilen çocuklara verdik. Yaş grubu büyük olanlara verdim. Gözetimim altında olmaları için online bir şekilde antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Şu an büyükler olarak 9 kişi ile çalışıyoruz. Eğitimlerde sporcularımıza çekme, ağırlık, uygulamalar ve psikolojik konularında online bir şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum" dedi.

'HİÇ YAPMAMAKTAN ÇOK DAHA İYİ'

Okçuluğun tehlikeli bir spor olduğunu ve devamlı takip edilmesi gerektiğini belirten Demir, "Okçulukta öncelik yakın temasla antrenman yapmaktır. Tehlikeli bir spor olduğu için takip edilmesi gerekiyor. Fiziksel olarak yakın yaptığımız antrenmanlara göre tabi ki bu yetersiz kalıyor. Ama bu şekilde yapmak hiç yapmamaktan çok daha iyidir. Antrenmanlarımız her hafta değişiyor. Ama haftada bir kez online takiplerini yapıyorum. Haftanın her günü çalışıyoruz. Sadece pazar günü dinlenmeleri var. Evde kalmamız gerektiğini hepimiz biliyoruz. Bu süreçte de benim çocukları asla yalnız bırakmamam gerekiyordu. Performans ve psikolojik anlamda hep birlikte koyduğumuz hedefler var. Bunları da bu süreçte kaybetmek istemiyordum. Evde kaldığımız süre boyunca hem sporumuzu yapıyoruz hem de onlar derslerine çalışıyorlar. Bu şekilde yapmaya çalışıyoruz. Çocuklar 14 yaş grubu olduğu için sokağa çıkma yasakları da var. Her şey normale döndüğünde, yasaklar bittiğinde kaldığımız yerden devam edeceğiz" diye konuştu.

Demir, her zaman sporcuların yanlarında olduklarını belirterek, "Sivas Gençlik Spor İl Müdürlüğü olarak sporcularımıza bu dönemde ne gibi destek gerekiyorsa sağlamayı da hedefliyoruz. Gerek beslenme, gerek fiziksel ve eğitsel aktiviteler, gerekse de psikolojik destek anlamında hem velilerimize hem de sporcularımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bunu da süreç bitene kadar devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

'ÇALIŞMALARIMIZ GAYET İYİ GİDİYOR'

Online Okçuluk eğitimi alan öğrencilerden Asuman Fatma Kaçar (15), "3 yıldır okçuluk yapıyorum. Okçuluktan çok memnunum. Şu an virüs nedeniyle evde devam ediyoruz. Online kursumuz gayet iyi gidiyor. Sıkılıyorduk, şimdi evde güzel bir aktivite oluyor. Güçten de düşmemiş oluyoruz" dedi. 6 yıldır okçulukla uğraşan Buse Ataş (15) ise "Aslında her sporcu gibi biz de bir süre boyunca evde çalışmak durumundayız. Çalışmalarımızı belirli planlar çerçevesinde yapıyoruz. Çalışmalarımız gayet iyi gidiyor. Birebir yapılan antrenmanlar kadar olmuyor ama güçten düşmemek için bize iyi geliyor. Evdeki çalışmalara da önem veriyoruz" ifadelerini kullandı.

SİVAS Okçuluk sporcularını evinden online çalıştırıyor

Kaynak: DHA

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