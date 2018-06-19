Sivas Oğul Veren Arılar Mahalleyi Ayağa Kaldırdı Hd

Sivas'ta, bir evin bahçesindeki vişne ağacına ve başka bir evin içerisinde oğul veren arılar mahalleyi ayağa kaldırdı.

Kent merkrezinde, Yeni Mahalle 3'ncü sokakta Kenan İleri'ye ait müstakil evin bahçesinde bulunan vişne ağacına arılar oğul yaptı. Kenan İleri'nin yan komşusu Hidayet Ağırkaya'nın evinin içine de giren arılar mahallede paniğe neden oldu. Sabah kalktığında evinin içerisinde çok sayıda arı olduğunu gören Kenan İleri, bahçeye çıktığınde vişne ağacında arıların oğul verdiğini gördü. Çevresindekilerden yardım isteyen İleri, bir arıcı çağırdı. Arıcılık işi ile uğraşan Ramazan Yıldız, Sivas Belediyesi'ne ait İtfaiye Müdürlüğünün vinci ile ağaca çıktı. Özel elbise giymeden arıların yanına çıkan Yıldız, arıların toplandığı dalı keserek yanında getirdiği kutunun içine koydu. Yıldız, daha sonra köye giden ve evde bulunmayan Hidayet Ağırkaya'nın evine merdiven yardımıyla pencereden girdi. Yıldız, arıların dışarı çıkması için evin pencerelerini açtı.

Sabah uyandıklarında evin içerisinde arı olduğunu ve çocuklarını soktuğunu ifade eden İleri, "Bulunduğumuzun evin bahçesindeki ağaca arı oğul yapmış. Evin içerisine de saldırdı, bir kaç çocuğu ve ablamı soktu. Bunun üzerine bir kaç yeri aradık. Arıcı arkadaş geldi. Güvenli bir şekilde alıp arıları götürdü" dedi.

Arıcı Ramazan Yıldız ise "İtfaiye eşliğinde bıçak yardımıyla arıları sarsmadan, dağıtmadan dalı ufak ufak keserek torbanın içerisine hafif bir şekilde aldık. Arı oğul verdiği için oraya toplanmışlar. Özel kıyafet giymeye gerek duymadım, sıkıntılı bir durum yoktu. Arıları kovana koyacağız." dedi. Mahalle sakinleri ise arıların toplanmasını meraklı gözlerle izledi.