Sivas Öğrencilerden Şehit Annelerine Mektup

Sivas'ta Selçuk Ortaokulu öğrencileri Zeytin Dalı Harekatı'na destek ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle şehit annelerini ziyaret ederek yazdıkları mektupları verdi.

Selçuk Ortaokulu 8 ve 7'nci sınıf öğrencileri Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin kendine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na destek ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti. Burada şehit anneleri, eşleri ve kardeşleriyle bir araya gelen 15 öğrenci, onlar için yazdıkları mektupları ve beraberinde getirdikleri karanfilleri verdi. 7'nci sınıf öğrencisi Ecem İkra Ceylan yazdığı mektubu okurken, şehit anneleri gözyaşlarını tutamadı. Öğrenciler ayrıca kendi aralarında topladıkları bir miktar parayı da destek amaçlı Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne bağışladı.

Dernek başkanı Mustafa Hızal, Bugün şehit annelerimizin ve eşlerinin gözyaşları akıyorsa, bilin ki bu mutluluk gözyaşlarıdır. Çünkü onlar için ne mutlu ki bu vatana evlatlarını şehit verdiler. Bu vatan için kanlarını, canlarını feda o şehitlerimiz peygamber efendimize komşu oldular. Dolayısıyla bugün Afrin'de şu an Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bu vatana kastedenlere karşı bir mücadele içindeler. Biz bu vatan için daha nice gençler yetiştiriyoruz. Öğrencilerimiz şehit annelerimizin ve eşlerinin yanında oldular. Allah onlardan razı olsun. Biz birlik ve beraberliğimizi bozmadığımız sürece bu vatanımızı, bu milletimizi hiç kimse bölemeyecektir dedi.

Öğrenciler daha sonra şehit eşyalarının bulunduğu müzeyi gezdi.