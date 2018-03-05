Sivas Öğrencilerden Mehmetçiğe Destek Klibi

Sivas'ta ortaokul öğrencileri Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere destek olmak amacıyla 4 dakikalık video klip hazırladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na, Sivas Mevlana Ortaokulu öğrencileri video klip ile destek verdi. 8'nci sınıfa giden 13 ortaokul öğrencisi tarafından hazırlanan moral videosu okulun çeşitli yerlerinde çekildi. Öğrenciler, klipte şiirler okuyup, askerlere yönelik mesajlar verdi. Sosyal medyada paylaşılan video çok sayıda beğeni aldı.

Afrin'deki askere daha önce mektup gönderdiklerini, bu sefer de seslerini duyurabilmek için video çektiklerini ifade eden Okul Müdürü Nadi Aksoy, Bizler öğretmeniz. Derslerimizde öğrencilerimize vatan, millet sevgisi bayrak sevgisi, milli ve manevi değerlerimiz, kültürel değerlerimiz hakkında bilgiler veriyoruz. Tarihimiz, bayrağımız hakkında bilgiler veriyoruz. Şu anda da bir tarih yaşanmaktadır. Ülkemizin dışında, sınırlarımızın dışında kahraman askerlerimiz milli değerlerimiz için, milli bütünlüğümüz için mücadele vermekteler. Öğrencilerimizden bizlere bu kahraman askerlerimize bir mesaj iletebilir miyiz diye teklif geldi. Aslında mektup olarak yazmışlardı onları ulaştırdık ama öğrencilerimiz görüntülü ve sesli olarak onlara ulaştırabilir miyiz diye bizlere sorduklarında bizde yardımcı olmak istedik ve bu şekilde bir çalışma yaptık. Geniş kitlelere ulaştı. Oldukça da hem öğretmenlerimiz hem de velilerimizden memnuniyetlerini bildiren görüşler aldık dedi.Videoyu hazırlayanlardan 8'nci sınıf öğrencilerinden Hande Sena Börekçi askerlere minnet borçlarını anlatmak için bu çalışmayı yaptıklarını anlattı. Beril Bal isimli öğrenci ise Afrin'deki askerlerimize video çekmek istedik. Çünkü onlara karşı bir can borcumuzun olduğunu düşünüyoruz. İnşallah onlar da sağ salim ailelerine kavuşur. Onları çok seviyoruz diye konuştu.