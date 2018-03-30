Sivas Öğrencilerden Ay-yıldız Figürlü Komando Yemini Hd

Öğrencilerden ay-yıldız figürlü komando yemini

SİVAS'ta ortaokul öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'e yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatına destek vermek için bedenleriyle ay-yıldız figürü yaparak komando andını okudu.

Sivas Kazancılar Ortaokulu öğrencileri askerlere destek olmak amacıyla komando andı okudu. Okulun bahçesinde bir araya gelen 240 öğrenci, bedenleriyle ay-yıldız figürünü oluşturdu. Öğrenciler daha sonra hep birlikte komando andı okuyarak Suriye'deki askerlere destek verdi.