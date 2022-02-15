Sivas Numune Hastanesinde yeni tomografi cihazı hizmete girdi

SİVAS (AA) - Sivas Numune Hastanesinde 128 kesitli yeni bilgisayarlı tomografi cihazının, radyoloji ünitesinde hizmet vermeye başladığı bildirildi.

Hastaneden yapılan açıklamada, yeni cihazla kontrastlı ve kontrastsız tomografi çekimleri, bilgisayarlı tomografi anjiografik işlemlerin yüksek kalitede elde edileceği belirtildi.

Yeni nesil tomografi cihazının özellikle düşük doz radyasyon özelliğiyle hastaların daha az radyasyona maruz kalacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çok hızlı çekim yapma özelliği ile hastaların tanı ve tedavi süreçleri en kısa sürede yapılmaktadır. Bu şekilde çocuk, yaşlı ve bilinci yerinde olmayan hastalar gibi çekim esnasında hareketsiz kalamayan, nefes tutmakta zorlanan hastaların çekimlerinin hızlı bir biçimde tamamlanmasını ve daha kaliteli bir görüntü elde edilmesini sağlamaktadır. Yine acil hastaların da çekimleri hızlı bir biçimde tamamlanıp kısa sürede teşhis ve tedavi süreçlerine geçilmektedir. Yeni tomografi cihazının bir diğer önemli özelliği ise 1 milimetrenin altında alınabilen kesit kalınlılarıyla taş, nodül gibi çok küçük lezyonların tanısını kolaylaştırmasıdır."