Sivas Numune Hastanesinde Kovid-19 Takip Merkezi hizmete başladı

SİVAS (AA) - Sivas Numune Hastanesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) geçiren hastaların mevcut durumunu belirleyip, hastalığa bağlı komplikasyonların multidisipliner şekilde takip edilmesi, gerekli durumlarda erken dönem müdahalesinin yapılması amacıyla Kovid-19 Takip Merkezi açıldı.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Ragıp Sarıismailoğlu, Kovid-19 ile mücadele edilen son 2 yılda önemli yol alındığını belirtti.

Aşılar sayesinde hastalığa karşı daha güçlü olunduğunu aktaran Sarıismailoğlu, "Sağlık Bakanlığımız Kovid-19 sonrası yoğun bakım veya servislerde yatarak tedavi görmüş hastaların uzun dönemde kas eklem ağrıları, uyku bozuklukları gibi multidisipliner sorunlarına yönelik Post Kovid poliklinikleri projesini hayata geçirdi. Buradaki amacımız, yoğun bakımda veya serviste yatmış Kovid-19 hastalarının polikliniğimize başvurarak multidisipliner şekilde ileri tetkik ve tedavilerinin planlanmasıdır." ifadelerini kullandı.

Merkezin çalışma şekli hakkında da bilgiler veren Sarıismailoğlu, şunları kaydetti:

"Kovid-19 geçirmiş ve yatmış hastaları telefonla arıyoruz, kontrollere çağırıyoruz. Geliş günü 1. ay, 3. ay, 6. ay ve 12. ayda semptomlarına, bulgularına yönelik olarak takiplerini gerçekleştiriyoruz. Bu süreç içerisinde hem semptomlarının gelişimini gözlemlemiş oluyoruz hem de Kovid-19'a bağlı gelişen kronik rahatsızlıklarının çözümlerine yönelik olarak multidisipliner yaklaşım gerçekleştirmiş oluyoruz. Merkezimizde bunun için aile hekimi uzmanımız görevli. Aile hekimimizin önderliğinde kurmuş olduğumuz Kovid-19 Takip Merkezimizde hemşiremizle birlikte hastanemizde yatmış, taburcu olmuş yoğun bakım ya da servis hastalarımızı çağırarak, Kovid-19 sonrasındaki semptomlarına yönelik olarak değerlendirmesini yapıyoruz."

Aile Hekimi Uzmanı Dr. Ümmügülsüm Kesler ise merkezde, özellikle yoğun bakım tedavisi görmüş Kovid-19 hastalarının takiplerini yaptıklarını belirtti.

Kovid-19 Takip Merkezi Numune Hastanesi E Blok'ta hizmet veriyor.

AA / Serhat Zafer - Son Dakika Haberleri

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