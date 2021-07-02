Sivas Numune Hastanesinde 100 bininci doz Kovid-19 aşısı pasta kesilerek kutlandı
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Sivas Numune Hastanesinde 100 bininci doz Kovid-19 aşısı pasta kesilerek kutlandı

Sivas Numune Hastanesinde 100 bininci doz Kovid-19 aşısı pasta kesilerek kutlandı
Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel

Sivas'ta yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı 100 bin doz aşı uygulanan Numune Hastanesinde, pasta kesilerek kutlama yapıldı.

Sivas'ta yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı 100 bin doz aşı uygulanan Numune Hastanesinde, pasta kesilerek kutlama yapıldı.

Numune Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Kenan Kaygusuz, 100 bininci doz aşıyı uygulayan hemşire Seda Salsar'a hediye verdi.

Kaygusuz, hastane bünyesinde Kovid-19 bölümü olarak belirlenen Çok Amaçlı Geriatri Merkezinde (ÇAGEM) aşılama çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü belirtti.

Aşı biriminde vatandaşlara kesintisiz hizmet vermeye çalıştıklarını dile getiren Kaygusuz, bu süreçte mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan sağlıkçılara teşekkür etti.

Daha sonra Kaygusuz, Başhekim yardımcıları Dr. Rağıp Sarıismailoğlu, Dr. Hüseyin Gökgöz ve diğer sağlık personeli, 100 bininci aşının yapılması dolayısıyla pasta kesti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Sivas'ta uygulanan birinci ve ikinci doz aşı toplamı 405 bini geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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