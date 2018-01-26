Sivas-Numune Hastanesi Binasında Yıkım Tartışması

Sivas'ta 1952 yılında inşa edilen ve yeni hizmet binasına taşınmasıyla Sağlık Müdürlüğü olarak kullanılmaya devam eden tescilli Numune Hastanesi binasının yıkımı gündemde. Binanın tarihi vasfı nedeni ile koruma kararı kaldırılarak yıkılması istenirken, STK'lar ise Cumhuriyet döneminde bazı illerde yapılan Numune hastanelerinden biri olan yapının korunmasını talep ediyor.

1952 yılında Türkiye'de yapılan ilk 6 Numune Hastanesinden biri olma özelliği taşıyan Sivas eski Numune Hastanesi binasının depreme dayanıksız raporu verilerek yıkılmak istenmesi, kentte Sivil Toplum Kuruluşlarının tepkisini çekti. Bina, 4 Mart 2016 tarihinde Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 'korunması gerekli kültür varlığı' olarak tescil edildi. Kurul 2017 yılında ise bina için 'tamamı taşınmaz kültür varlığı korunma alanındadır' ve 'bir kısmı taşınmaz kültür varlığı korunma alanındadır' kaydını koyarak, belirlenen korunma alanı dahilinde yapılacak her türlü inşai ve fiziki müdahaleden önce kuruldan izin alınması kararı çıkardı. Geçen yıl içerisinde, binanın eski eklentileri yıkıldı, yeşil alan ve içerisine cami çalışması planlanan alanda kalan eski bina tartışma konusu oldu. Bina için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden depreme dayanıklı olup olmadığı yönünde rapor istendi. Yapılan inceleme sonucunda binanın depreme dayanıksız olduğu raporu verildi. Bu rapora göre yıkılması planlanan bina tartışmaları da beraberinde getirdi.

'KURUL KARAR VERECEK'

Konu hakkında açıklama yapan Sivas Valisi Davut Gül, tescilli binanın depreme dayanıksız olduğuna dair raporların olduğunu söyledi. Bina ile ilgili henüz netleşmiş bir karar bulunmadığını ifade eden Gül şunları söyledi

Bu konuda kurul karar verecek ama o bölgede, Sivas şehir merkezinde 170 bin metrekarelik alanda bir dönüşümümüz var. Bu dönüşümün içerisinde taş bina olan Selçuk Anadolu Lisesi var, açık cezaevi var, mevcut bizim Arkeoloji müzemiz var ve bu tescilli yapıların biz restorasyonlarını yapacağız, tescilli olmayanları yıkıp etrafını açacağız. Aynı zamanda Kızılırmak İlköğretim Okulu, Halk Eğitim Merkezi, mevcut Orduevi, Jandarma binasının yanında bulunan jandarma lojmanlarının hepsini kaldıracağız ve tamamen şehir parkı olacak, yeşil alan olacak. Sivaslıların yürüyüş yapabilecekleri, nefes alabilecekleri bir alan olacak ve 170 bin metrekarelik alanın ortasına da 3 bin metrekare oturum alanı olan bir cami olacak. Yani yüzde 1,5 - 2'si yaklaşık olarak yapılaşmaya, camiye açılacak. Diğer yüzde 98'i de yeşil alan olacak. İnşallah bittiğinde Sivaslıların 50 yıl, 100 yıl, 500 yıl soluk alabileceği bir yer olacak.

'YIKILMASINI İSTEMİYORUZ'

Sivas Şehir Kültürünü Yayma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ahat Türkmenoğlu ise binanın şehrin hafızası olduğunu ve yıkılmaması gerektiğini ifade etti. Sivas Numune Hastanesi binasının 1952 yılında Türkiye'de yapılan 6 numune hastanesinden biri olduğunu hatırlatan Türkmenoğlu şöyle konuştu

Bu hastane 1952 yılında yapılmıştır ve o günkü mimariyi taşımaktadır. Cumhuriyet dönemi eserlerinden biri olan Numune Hastanemiz, 2016 yılında koruma altına alınmıştır. 3 Mart 2017 tarihinde de bu alan 27 Haziran Öğretmenler Parkı'ndan başta üzere Anadolu Lisesi'ne kadar olan kısmın tamamı sit alanı ilan edilmiştir ve aynı kurul buranın sit alanı olmasını ve kültür varlıklarına geçmesini imzalamıştır. Ancak görüyoruz ki burayı yıkabilmek için şimdi sağlam mı, çürük mü olduğu yönünde rapor isteniyor. Ancak çürük raporu istenen kurum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. Halbuki buranın çürük mü sağlam mı olduğu raporu Cumhuriyet Üniversitesinden veya değişik kurumlardan istenebilir. Buraya bir yıl önce sağlam raporu verilerek sit alanı ilan edildi. Şimdi çıkarılmak istenmesine biz bir anlam veremiyoruz. Tarihi eserlerin tamamında çürük raporu istenmez, güçlendirme çalışması yapılır. Restore edilerek aslına döndürülür. Numune Hastanesinin yıkılmaması gerektiğini, Cumhuriyet tarihinde yapılan bu eserin Sivas'ın bir hafızası olduğunu ve kültür varlığını olduğunu hatırlatıyoruz.