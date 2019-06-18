SİVAS MURSİ İÇİN SİVAS'TA GIYABİ CENAZE NAMAZI

MISIR'da mahkeme salonunda kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, için Sivas'ta gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mısır'ının seçimle başa gelen ilk Cumhurbaşkanı olan ve darbe sonucu tutuklu yargılandığı mahkeme salonunda kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Mısır eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için öğle namazı sonrası Ulu Cami'de cenaze namazı kılındı. Camide toplananlar Mursi'nin fotoğrafının yer aldığı ve Çocuklarımız bizim için onlar adamdı diyecekler yazılı pankart açıldı. İl Müftüsü Yusuf Akkuş tarafından kılınan cenaze namazı sonrası dua edildi. Cenaze namazına Vali Salih Ayhan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bu arada AK Parti İnsan Hakları Başkanı Rüveyda Uçar'da parti binasında Mursi'nin ölümüyle ilgili açıklama yaptı. Uçar, Mısır'ın siyasi tarihinde ilk kez demokratik seçimlerle Cumhurbaşkanı seçilen Muhammed Mursi'nin özgürlük ve adalet hasretiyle hakka yürüdüğü belirterek, 2013 Temmuz'un da kanlı bir darbe ile iktidarı ele alan Abdülfettah Es-Sisi, kan ve gözyaşı üzerine kurduğu iktidarını yine kanla beslemiştir. Uluslararası hukuku ve insan haklarını yok sayarak Mısır halkını baskı altına alan zalim Sisi, masum insanları acımasızca katletmiştir. 21'inci yüzyılın Firavun'u Sisi, darbeyle elde ettiği iktidarı süresince yüzlerce kişiyi idam etmiştir. Başta Amerika olmak üzere bazı batı ülkeleri, maddi ve ideolojik çıkarları uğruna Mısır'da, darbe rejiminin insanlık dışı uygulamalarına karşı sessiz kalarak; işkenceleri, haksız yargılamaları ve vahşi idamları görmezden gelmiştir. 2 bin 357 gündür Mısır zindanlarındaki direniş destanını sürdüren Muhammed Mursi zalimlerin mahkemesinde şehadete yürümüştür ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA