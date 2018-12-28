Sivas Mülteciler Sivas'ta Türkçe Öğreniyor

Sivas Halk Eğitim Merkezi tarafından mülteci ve göçmenlere yönelik Türkçe kursu açıldı. Çoğu ülkesindeki iç savaştan kaçarak Sivas'a gelen aralarında Afganistan, Suriye Irak, İran, Ukrayna ve ABD'linin de bulunduğu 12 ülkeden 18 kursiyer, günlük hayatlarını kolaylaştıracak şekilde Türkçe öğreniyor.

Sivas'ta mültecilere yönelik açılan Türkçe kursu yoğun ilgi görüyor. Ülkelerindeki savaştan ve iç karışıklıklardan kaçarak Sivas'a yerleşen ve Türkçe bilmedikleri için zorluk çeken göçmenler Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan A1 ve A2 Türkçe kurslarında okuma yazma öğreniyor. 12 farklı ülkeden gelen kişiler hafta içi her gün kursta Türkçe okuma ve yazmayı öğreniyor. Aralarında avukat, iktisatçı ve ev hanımının olduğu 17 ile 70 yaş arasında değişen kursiyerler, eğitimlerini tamamladıktan sonra açıköğretim hizmeti veren ortaokul ve liseye de gidebilecek.

Kurs öğretmeni Bayram Zafer (60), yabancılara okuma yazma öğrettiklerini, 12 ülkeden gelen göçmenlerin kursa yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Zafer Öğrencilerimiz genelde bizim Göç İdaremize gelen ve Göç İdaresinden yönlendirilen İranlı, Afganlı, Iraklı, Suriyeli, son zamanlarda gelen öğrencilerle birlikte yaklaşık 12 ülkeden öğrencilere ders verdim. Yabancılar için A1 ve A2 Türkçe kurslar var. Burada okuma yazmayı öğrettikten sonra ikinci kademe kursuna alıyoruz. İkinci kademede Türkçe, matematik, fen, sosyal kurslarını verdikten sonra açık ortaokula yönlendiriyoruz. Eğer okuma çağında iseler normal ortaokul veya liseye yönlendiriyoruz. O şekilde 1 yıl boyunca yaz ve kış bu kurslarımız eksiksiz olarak devam ediyor. Öğrenme durumları iyi. Genelde kendi ülkelerinde liselerden, üniversitelerin bazı bölümlerinden geldikleri için sıkıntı yaşanmıyor ama anlamakta biraz zorlukları var. Onu da biz Farsça, Arapça çevirerek okuma eksikliklerini genelde tamamlamaya çalışıyoruz. Yaş grupları genelde 17 yaş ve üzeri oluyor. Aralarında ev hanımları, avukatlar, iktisatçılar tahsilli insanlar da var dedi.

'KURSU ÇOK ÖNEMSİYORUZ'

Sivas Halk Eğitim Merkezi Müdürü Rukiye Toy, merkezlerinde açılan bu kursu çok önemsediklerini, göçmenlere okuma yazmanın dışında da Türk kültürünü öğrettiklerini söyledi. Toy, Yabancı öğrencilere Türkçe öğretiyoruz, okuma yazmayı öğretiyoruz. Öğleden önce yine Türklerin kendi vatandaşlarımızın geldiği okuma yazma kurslarımız var. Öğleden sonra da yine yabancılara okuma yazma Türkçe kurslarını veriyoruz öğretiyoruz. Bir dili öğrenmek, bir kültürü öğrenmektir. Bizim amacımız savaştan kaçmış ya da çeşitli nedenlerden dolayı ülkemize sığınmış bu arkadaşlarımıza, mülteci kardeşlerimize kendi dilimizi öğreterek, kendi kültürümüzü, aile yapımızı, ahlaki durumumuzu, vatanımızı milletimizi sevdirmek. Çünkü dili bilmeyen bir yabancı ülkemizde hiçbir şeye sahip olamayacak, kültürümüzü öğrenemeyecek, aile yapımızın ne olduğunu bilemeyecek. Belki ilerde Allah korusun çeşitli sıkıntılara da sebep olabilecek. Dolayısıyla bu arkadaşları, kardeşlerimizi hem bağrımıza basıyoruz, ensar, muhacir görevini görmeye çalışıyoruz, hem de onlara dilimizi öğretmeye çalışıyoruz. Bu anlamda çok da başarılılar. Onlardan biz de zaman zaman bir şeyler öğreniyoruz. Mesela yıl sonu etkinlikler düzenliyorlar, yemeklerinden getiriyorlar. Biz onların yemeklerinden tadıyoruz, onların kültürlerini tanıyoruz, onlar da bizim kültürümüzü tanıyorlar diye konuştu.

'ÜNİVERSİTEYE GİTMEK İSTİYORUM'

İran'daki mezhep sıkıntılarından dolayı Türkiye'ye gelen ve ülkesinde kimya öğretmenliği yapan Khoshghadam Moradi Rastegar (43) amacının üniversiteye gitmek olduğunu söyledi. Rastegar, Türkçe'yi severek öğrenmek istedim. Çok da seviyorum, öğrenmek istiyorum. Başladım şimdiye kadar da iyi gitti, bir sıkıntım olmadı. Burada kurslar var onlara katılıyorum. Üniversiteye gitmeyi düşünüyorum. İran'da kimya okudum ama burada da okumaya devam etmek istiyorum. İran'da öğretmenlik yaptım. İran'da yaşanan mezhep sıkıntılarından dolayı mecburiyetten buraya geldim dedi.

'AFGANİSTAN'DA KIZLARIN OKULA GİTMESİ YASAK'

Afganistan'da kızların okula gitmesinin yasak olduğunu ve bu yüzden okuma yazmayı Sivas'ta öğrendiğini belirten Elahe Mohemmedi (17) Türkiye'yi seviyorum. Okuma yazmayı da sevdiğim için kursa geldim. Okuma yazmayı öğrendim. Afganistan'dan geldiğimde hiçbir şey bilmiyordum, şimdi öğrendim. Savaştan dolayı buraya geldik. Afganistan'da kızların okula gitmesi yasaktı. Orası çok zor, burası iyi. Okuma yazmayı öğrendim, buradan memnunum. 7 kardeşiz, diğerleri okula gidiyor sadece ben kursa geliyorum. Türkçe okuma ve yazma rüyam vardı ifadelerini kullandı.

Irak'ın Musul kentinden gelen İsmael Muhammed İsmale (50) ise Türkçe öğreniyorum. Daha önce bilmiyordum, elhamdülillah bir hafta da çok iyi öğrendim. Irak'ta hırdavat satıyordum. 2 sene önce geldim buraya, doğalgaz işinde çalışıyorum ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA