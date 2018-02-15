Sivas Muhtarlardan Gönüllü Askerlik Dilekçesi

Muhtarlardan gönüllü askerlik dilekçesi

Sivas il merkezi ve ilçelerde görev yapan mahalle muhtarları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak için Askerlik Şubesi'ne başvurdu.

Zeytin Dalı Harekatı'nda gönüllü olarak görev almak isteyen mahalle muhtarları, ellerinde Türk bayraklarıyla Askerlik Şubesi'ne gitti. Muhtarlar, silah altına alınmak istediklerini söyleyip Askerlik Şubesine dilekçe verdi. Muhtarlar Derneği Başkanı Duran Koç, Sivas'ta görev yapan tüm muhtarlar adına dilekçe verdiklerini söyledi. Koç, Bugün Sivas ili ve ilçesinde mahalle ve köylerde görev yapan bin 487 muhtar adına Mehmetçiğimizin, askerimizin ve diğer tüm emniyet güçlerimizin Zeytin Dalı Operasyonuna destek vermek için askerlik şubesi önünde toplanmış bulunmaktayız. Bizler de Sivas muhtarları olarak bu operasyona katılmayı, dilekçelerimizle asker olmaya hazır olduğumuzu beyan etmek isteriz. Bizim içteki ve dıştaki harici bütün isimleri ne olursa olsun vatan hainleri, bayrak düşmanları olmak üzere bütün herkese meydan okuyor ve bu işin içinde bizimde olduğumuzu bu vatan hainlerinin kökünün kazınıncaya kadar operasyonların sürmesini istiyoruz dedi.

Konuşmaların ardından yaklaşık 40 muhtar Askerlik Şubesine girerek dilekçelerini bıraktı.