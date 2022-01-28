Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Stadı maç için kardan temizleniyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Stadı maç için kardan temizleniyor

İhlas Haber Ajansı, Oğuzhan Sarzep - Spor
 - Güncelleme:

- Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Stadı maç için kardan temizleniyor TFF 2. Lig Kırmızı Grup 23. hafta maçında Sivas Belediyespor ile Etimesgut Belediyespor arasında oynanacak olan lig maçı öncesi Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu'nda kar temizleme çalışmaları başladı.

SİVAS (İHA) - - Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Stadı maç için kardan temizleniyor

SİVAS - TFF 2. Lig Kırmızı Grup 23. hafta maçında Sivas Belediyespor ile Etimesgut Belediyespor arasında oynanacak olan lig maçı öncesi Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu'nda kar temizleme çalışmaları başladı.

Sivas Belediyespor ile Etimesgut Belediyespor karşılaşmasına ev sahipliği yapacak olan Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu, tamamen karla kaplandı. Sivas Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü saha bakım personeli ile Sivasspor personelleri stadyumda kar temizleme çalışmasına başladı. Zeminin büyük bir kısmı kardan temizlenirken, çalışmalar devam edecek.

Sivas Belediyespor ile Etimesgut Belediyespor arasında 30 Ocak Pazar günü oynanacak olan müsabaka saat 13.00'te başlayacak.

Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Stadı maç için kardan temizleniyor

Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Stadı maç için kardan temizleniyor

Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Stadı maç için kardan temizleniyor

Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Stadı maç için kardan temizleniyor

Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Stadı maç için kardan temizleniyor

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Sarzep - Spor

Futbol Federasyonu, Sivas, kar, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title