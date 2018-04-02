Sivas Müftüsü İlk Kez Resmi Nikah Kıydı

Sivas İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan, müftülere nikah kıyma yetkisinin verilmesinin ardından ilk kez resmi nikahı kıydı.

Müftü Balkan, müftülük binasında düzenlenen nikahta Kübra Çırakbel (25) ve İsa Özger'in nikahını kıydı. Müftü Balkan kendilerine verilen kanun kapsamında kentte ilk kez nikah kıyacaklarını söyleyerek çifte mutluluklar diledi. Müftülükte nikah kıymak için talepleri almaya başladıklarını ve oldukça yoğun bir ilginin olduğunu ifade eden Balkan,"Belirli bir plan ve program çerçevesinde talepleri elimizden geldiğince değerlendirmeye çalışıyoruz. Allah'tan dileğim, kıydığımız hiçbir nikahın boşanmayla sonuçlanmaması. İnşallah hem bizim, hem ülkemiz için hayırlara vesile olur." dedi.

Gelin Kübra Çırakbel ise, müftülere nikah kıyma yetkisinin verilmesinin ardından ilk nikahın kendilerine denk gelmesinin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. Damat İsa Özger de, çok heyecanlı ve mutlu olduklarını ifade etti.

Balkan, şahitler huzurunda yönetmelikte yazılan merasim metnini okuyarak "Evet" yanıtını aldığı çifte, evlenme kütüğünü imzalattı. Balkan, evlilik cüzdanını çifte verdi. - SİVAS