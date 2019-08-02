Sivas Müftüsü Akkuş: "Bu yıl hedef 500 bin hisse"

Sivas Müftüsü Yusuf Akkuş, 2019 yılı kurban hizmetleri ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile Diyanet Vakfının vekaletle kurban organizasyonu hakkında bilgiler vererek, "Bu sene inşallah, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Diyanet Vakfının, talimatları doğrultusunda vekaleten 500 bin kurban kesimi hissesi hedefimiz var" dedi.

Müftülük binasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Akkuş, "Kurban keserken niyetimiz Rabbimize yaklaşma olacaktır, olmalıdır. Bu vesile ile Rabbimize yaklaşacağımız bu ibadetle ilgili Diyanet İşleri Başkanlığımızın talimatları doğrultusunda birtakım hususları halkımıza duyurmak üzere burada toplandık. Ayet-i celile de Rabbimiz bu kurbanların etlerinin ve kanlarının kendisine ulaşmayacağını beyan eder. Kendisine ulaşacak olan şeyin samimiyet olduğunu ifade eder, böyle buyurur. Dolayısıyla kurban keserken Rabbimize yakınlaşmamız ve bunun bilinciyle hareket etmemiz gerektiğini de beyan buyurur Rabbimiz. Bizler de hep beraber bunu göz önünde bulundurmak zorundayız" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın uzun yıllardan beri vekaletle kurban kesme organizasyonu tertip ettiğinin altını çizen Akkuş, "Geçen sene hem yurt içinde hem yurt dışında Türkiye çapında 430 bin hissenin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere vekaleten kesildiğini biliyoruz. Bu sene inşallah bunu Başkanlığımızın müftülüklerimize gönderdiği talimatlar doğrultusunda 500 bine çıkarma hedefi var. İlimizde de o noktaya doğru gidiyoruz. Geçen sene ilimizde vekalet yoluyla 3 bin 724 hisse kurban verildi, bu yıl bunu 4 bine çıkarmayı planladık. Halkımıza da bunun duyurularını yaptık. İnşallah bu 4 bin rakamına ulaşmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Halkımızın desteği ve teveccühü sayesinde bu rakama ulaşacağımızı düşünüyoruz" diye konuştu.

Yurt dışındaki insanlara kurban hisselerini ulaştırmanın önemli olduğunun altını çizen Akkuş, "Memleketimizin, devletimizin aynı zamanda bir tanıtımıdır. Oradaki insanlar her sene Türkiye'den insanlar gelip bizlere yardım edecekler diye bekliyorlar. Oradaki arkadaşlarımızın ifadelerine göre yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerinin bir kısmı bunları güneşte kurutarak, yıl boyu çorbalarına ve yemeklerine katıyorlar. Demek ki bu hadise tam manasıyla isabetli bir meseledir. Oradaki insanlarla kurbanlarımızı paylaşıyoruz ve kardeşliğimizi de pekiştiriyoruz. Bir çok bölgede kendi ülkelerinin yanında Türk bayrağının da dalgalandığını duyuyoruz. Bu gerçekten de bizler için bir onurdur. İnşallah bu sene de bu organizasyon hem devam edecek, hem de diğer taraftan da ilimizde kurbanlar kesilecek" ifadelerini kullandı.

Müftülük bünyesinde faaliyet gösteren Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından gerekli tedbirlerin alındığının altını çizen Akkuş, "İlimizde kurban kesim yerleri belirlendi. Alt yapı çalışmaları belediyemiz tarafından başlatıldı. Kurban Bayramında yeterli sayıda din görevlisi arkadaşımız bulunacak, veteriner arkadaşlarımız bulunacak. Geçtiğimiz yıllardan da edindiğimiz tecrübelerimiz var. Şu anda Kurban Bayramı öncesinde hiçbir eksiğimiz yok. Türkiye Diyanet Vakfımızın kurban derileriyle ilgili bir çalışması olacak. Deri ve kellelerin zayi olmaması için bunları toplayacaklar. İsteyen vatandaşlarımız da kurban derilerini ve kellelerini vakfımıza verebilecekler. Biz tabii ki buradan bir gelir elde ediyoruz. Bu gelir de Kur'an kurslarında okuyan kardeşlerimizin iaşesi için kullanılıyor" açıklamasında bulundu.

Müftü Akkuş, Türkiye Diyanet Vakfı kurban hisse bedellerinin yurt içi 890 lira, yurt dışı ise 725 lira olduğunu sözlerine ekledi. - SİVAS

Kaynak: İHA