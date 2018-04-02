Sivas Müftülüğünde İlk Resmi Nikah Kıyıldı

Müftülere nikah kıyma yetkisinin verilmesinin ardından Sivas İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan, kentteki ilk resmi nikahı kıydı.

Müftü Balkan, müftülük binasında düzenlenen, Kübra Çırakbel (25) ve İsa Özger'in nikah töreninde yaptığı konuşmada, kendilerine verilen kanun kapsamında kentte ilk kez nikah kıyacaklarını söyledi.

Çifte mutlu bir yaşam dileyen Balkan, "Talepleri almaya başladık, bugün itibariyle ilk nikahımızı kıydık. Talep oldukça fazla, yoğun bir ilgi var. Belirli bir plan ve program çerçevesinde talepleri elimizden geldiğince değerlendirmeye çalışıyoruz. Allah'tan dileğim, kıydığımız hiçbir nikahın boşanmayla sonuçlanmaması. İnşallah hem bizim, hem ülkemiz için hayırlara vesile olur." diye konuştu.

Gelin Kübra Çırakbel ise, müftülere nikah kıyma yetkisinin verilmesinin ardından ilk nikahın kendilerine denk gelmesinin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Damat İsa Özger de, çok heyecanlı ve mutlu olduklarını ifade etti.

Konuşmanın ardından Balkan, şahitler huzurunda yönetmelikte yazılan merasim metnini okuyarak "Evet" yanıtını aldığı çifte, evlenme kütüğünü imzalattı.

Balkan, evlilik cüzdanını çifte verdi.