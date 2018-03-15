Sivas Motosiklette Tehlikeli Yolculuk

Motosiklette tehlikeli yolculuk

SİVAS'ta karayolunda motosikletin üzerine yüzüstü uzanarak kasksız motosiklet kullanan sürücü şaşırttı.

İlginç olay, Sivas- Kangal karayolu üzerinde yaşandı. Motosikleti ile kask takmadan seyir halinde olan 20'li yaşlardaki sürücü, yanından geçen araçtaki kişilerin kendini cep telefonu ile görüntülendiğini fark edince şov yaptı. Motosikletin üzerine yüzüstü uzanarak sağından geçip yolda hızla ilerleyen sürücü tehlikeye davetiye çıkardı. Yoldaki diğer araçlarda bulunanlar bu anları şaşkınlık içerisinde takip etti. Bir süre yolda bu şekilde ilerleyen motosikletli, daha sonra gözden kayboldu.