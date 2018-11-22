Sivas Motosikletin, İki Kadına Çarpma Anı Güvenlik Kamerasında

Sivas'ta motosiklet sürücüsünün iki kadına çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, dün Halit Rıfat Paşa Caddesinde meydana geldi. Yan yoldan, ana caddeye giren motosiklet sürücüsü bir anda kaldırımdan karşıya geçen 2 kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 kadın ve motosiklet sürücüsü yere düştü. Kazada motosiklet sürücüsü ve kadınlar hafif yaralandı. Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.