Sivas Motoru Alev Alan Otomobil, Hareket Ederek Başka Araca Çarptı

Motoru alev alan otomobil, hareket ederek başka araca çarptı

Sivas'ta park halindeyken motor kısmı alev alınca hareket eden otomobil, park halindeki başka bir araca çarparak durdu. Yanan otomobil, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, saat 16.00 sıralarında Yenişehir Mahallesinde bulunan Şehirlararası Otobüs Terminalinin otoparkında meydana geldi. Otogara yakınlarını karşılamak üzere gelen Mehmet Ateş (51), 58 FK 806 plakalı otomobilini otoparka bıraktı. Araçtan inen Ateş, bu sırada otomobilin motor kısmının yandığını ve çalışarak hareket ettiğini gördü. Otomobili durdurmak isteyen Ateş, başarılı olamadı. Otomobil, az ileride bulunan İsmail Konak'a ait park halindeki 58 FY 234 plakalı otomobile de çarptıktan sonra kaldırımı aşarak yolun karşısına geçti. Buradaki kaldırım üzerinde duran otomobil ihbar üzerine bölgeye yakın yerdeki itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Aracı durdurmak isterken elini yakan Ateş, olay yerine gelen ambulansta tedavi edildi. Haberi duyup olay yerine gelen Ateş'in yakınları da üzüntü yaşadı. Yangında hasar oluşan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: DHA