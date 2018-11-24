Sivas Misafirhanede 2 İş Arkadaşını Öldürüp Kaçan Garson Aranıyor

Misafirhanede 2 iş arkadaşını öldürüp kaçan garson aranıyor (3)

CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ

Karayolları 16'ncı Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesisinin yemekhanesinde gerçekleşen olayda hayatını kaybeden aşçı Özal Kızak (34) ve evli 2 çocuk babası Mustafa Tutuş'un (39) Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki otopsi işlemleri tamamladı. Aileleri tarafından teslim alınan cenazelerden Tutuş, Mimar Sinan Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Kızak'ın cenazesi ise Kangal ilçesi Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazlarına ölenlerin ailesi, yakınları ve komşuları katıldı.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Olayın ardından kaçan ve Diriliş Mahallesi, Kurtderesi Parkı civarındaki arazide saklanan şüpheli A.K. yakalandıktan sonra Numune Hastanesine götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheli A.K. sorgusu alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Cinayetten yaklaşık 16 saat sonra yakalanan şüphelinin bölgede yoğun şekilde drone desteği ile arandığı, yakalandığı sırada polislere 'Namus meselesi' dediği öğrenildi. Şüphelinin sorgusu sürüyor.