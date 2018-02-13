Sivas Minik Yüreklerden Mehmetçiğe Büyük Destek
AFRİN HAREKATI'NDA 26. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Sivas Minik Yüreklerden Mehmetçiğe Büyük Destek

Sivas'ın Divriği ilçesinde yaşları 9-12 arasında değişen çocukların, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek amacı ile ettiği komando yemini büyük ilgi çekti.

Sivas'ın Divriği ilçesinde yaşları 9-12 arasında değişen çocukların, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek amacı ile ettiği komando yemini büyük ilgi çekti.

Divriği Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü bünyesindeki çocuklar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesindeki PKKKCKPYD-YPG'li ve DAEŞ'li teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlattığı ve 25'inci gününe giren 'Zeytin Dalı Harekatı'na ' Komando yemini' ile destek verdi. Yaşları 9-12 arasında değişen 18 erkek öğrenci, hep birlikte komando yemini etti. Yemin sonunda Türk bayrağı açan öğrenciler Afrin'deki Mehmetçiklere selam gönderdi. Öğrencilerin yemin ederken çekilen görüntüleri büyük ilgi gördü.

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