SİVAS Minibüs ile traktör çarpıştı 1 yaralı

Minibüs ile traktör çarpıştı 1 yaralı

Sivas'ta ponelvan tipi minibüs ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Karşıyaka Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kent merkezinden Karşıyaka Mahallesi'ne giden Şevket Erdoğan (50) yönetimindeki 58 NL 056 plakalı traktör ile karşı istikametten gelen S.S. yönetimindeki 06 ADJ 802 plakalı minibüs kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör devrilirken, sürücüsü Şevket Erdoğan yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Çevredeki vatandaşların ve sağlık ekiplerinin yardımıyla traktörden çıkarılan sürücü Erdoğan ambulansla Numune Hastanesine kaldırıldı. Erdoğan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Minibüs sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA