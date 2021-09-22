Sivas Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, Ulaş'ta öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi

İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, Ulaş'ta öğrenci ve öğretmenlerle buluştu.

Ulaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret eden Aslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül ve kurum idarecileri ile bir süre sohbet etti.

İlçenin eğitim durumu hakkında Gül'den bilgi alan Aslan, daha sonra Ulaş İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu ile Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Aslan, "Biz bir aileyiz. Büyük bir ekibiz. El ele, gönül gönüle vererek geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın en iyi eğitimi alabilmeleri için gayret göstereceğiz. Sizlerin huzurlu, mutlu olmadığı bir ortamda başarılı olmamız mümkün değil. Onun için sık sık öğretmenlerimizle bir araya gelerek sohbet ediyor, görüş alışverişinde bulunuyoruz." dedi.

Sınıfları ziyaret eden Aslan, öğrencilerle sohbet ederek nasihatlerde bulundu.

"Bizler de Sayın Valimizin himayelerinde sizlere gereken desteği vermeye devam edeceğiz." diyen Aslan, "Sizler bizim göz bebeğimizsiniz. Bizim için çok önemli, çok değerlisiniz. Bizler, başarılı olabilmeniz için var gücümüzle çalışıyor, gayret gösteriyoruz. Sizler de çok çalışın, gayret gösterin. Kim çok çalışırsa Allah da mutlaka yolunu açar. Gayret gösterirseniz başaramayacağınız şey yoktur." diye konuştu.

Aslan, Gül ve okul idarecilerinden Kovid-19 salgını dolayısıyla alınan tedbirlerin uygulanması noktasında gereken hassasiyetin gösterilmesini istedi.

Aslan daha sonra Kaymakam Alparslan Sözen'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Sözen, "İnsanlar eğitim yolu ile sadece bilgi ve birikimlerini değil milli ve manevi değerlerini de gelecek nesillere aktarırlar. İyi bir insan, iyi bir vatandaş olmak, çevresine ve insanlığa faydalı bireyler olmak ancak eğitim ile mümkündür." ifadelerini kullandı.