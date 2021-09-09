Sivas Milli Eğitim Müdürü Aslan, basın mensuplarıyla tanıştı

Sivas Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, kentteki basın mensuplarıyla tanışma toplantısında bir araya geldi.

Sivas Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, kentteki basın mensuplarıyla tanışma toplantısında bir araya geldi.

Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Aslan, ilde eğitimin sorunsuz ve başarılı devam etmesi için tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

Özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede toplumun tüm kesimlerine büyük sorumluluk düştüğünü vurgulayan Aslan, "Bizler okullarımızın sağlıklı ve güvenli bir şekilde eğitime devam edebilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sizlerin de desteği ile öğretmenlerimiz, okul idarecilerimiz, öğrencilerimiz, velilerimiz ve tüm paydaşlarımızla bu süreci en iyi şekilde yürütmenin gayreti içerisinde olacağız." dedi.

Programa Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Dursun Yıldırım da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer