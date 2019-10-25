Sivas-milli eğitim bakanı selçuk sivas'ta

25.10.2019 12:48

SİVAS-Milli Eğitim Bakanı Selçuk Sivas'ta

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında Kongre Binasında 81 ilin Milli Eğitim müdürleriyle değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir dizi açılış ve programlara katılmak üzere sabah saatlerinde Sivas'a geldi. Bakan Selçuk'u, Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve diğer il protokolü üyeleri karşıladı. Bakan Selçuk, daha sonra Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi'nde Sivas Devlet Tiyatrosu oyuncuları tarafından gerçekleştirilen Sivas Kongresi'nin temsili canlandırmasını izledi. Ardından müze binasında 81 ilin Milli Eğitim müdürleriyle değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı kapsamında Sivas'ta buluştuklarını belirterek, Bizim mutat olarak il müdürlerimizle toplantılarımız oluyor ama 100'üncü yıl bizim açımızdan çok önemli. Milli mücadelemizin başladığı, bütün ruhuyla, ruhaniyetiyle bu konuyu hissettiğimiz bir mekan olarak Sivas'ta bu binada bulunuyor olmanın ayrı bir değeri var ve eğitimimizin, eğitimle ilgili bakış açımızın tazelenmesi ve hizamızı gözden geçirmek için, niyetimizi gözden geçirmek için, bu binada bütün hatıralarımızı yeniden tefekkür ve tezekkür edip arkadaşlarımızla değerlendirmeler yapıp Milli Eğitim konularını istişare etmek için bulunuyoruz. Bu istişaremizin Milli mücadelemizle bağlantısının kuvvetli bir şekilde hissedilmesini sağlamak için böyle bir tercihte bulunduk dedi.

Bakan Selçuk daha sonra Sivas Valiliği'ni ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Selçuk burada Vali Salih Ayhan ve il protokolü ile bir araya geldi.

Kaynak: DHA