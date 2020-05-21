SİVAS Miami'den getirdiği köpeği 'Zeus' ile karantina sürecini geçiriyor
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SİVAS Miami'den getirdiği köpeği 'Zeus' ile karantina sürecini geçiriyor

Miami'den getirdiği köpeği 'Zeus' ile karantina sürecini geçiriyorKORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında ABD'den Sivas'a getirilen 305 Türk vatandaşı arasında bulunan Funda Buga (46), 14 günlük karantina sürecini golden retriever cinsi 4 yaşındaki köpeği Zeus ile geçiriyor.

21.05.2020 12:21 | Son Güncelleme: 21.05.2020 12:25

Miami'den getirdiği köpeği 'Zeus' ile karantina sürecini geçiriyor

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında ABD'den Sivas'a getirilen 305 Türk vatandaşı arasında bulunan Funda Buga (46), 14 günlük karantina sürecini golden retriever cinsi 4 yaşındaki köpeği Zeus ile geçiriyor. Buga, "Görevliler Zeus ile yakından ilgileniyor. Ülkemizde olmaktan çok mutluyuz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonuyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, Miami'de bulunan 289'u yetişkin, 16'sı bebek 305 Türk vatandaşı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi içerisinde bulunan Binali Yıldırım kampüsü içerisindeki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurdunda karantinaya alındı. Miami'den Sivas'a getirilen Türk vatandaşlarından Funda Buga ise ABD'den birlikte geldiği Zeus isimli köpeğiyle karantina sürecine başladı. Zeus, yurtta görevlilerin ilgi odağı oldu. Görevlilerin yakından ilgilendiği köpeğin her ihtiyacı karşılandı.

'İNANILMAZ BİR SEVGİYLE KARŞILANDI'

Köpeği ile birlikte Sivas'a karantina sürecini geçirmek için geldiklerini ve geliş süreçlerinde tüm ihtiyaçların görevliler tarafından karşılandığını söyleyen Funda Buga, "Su, sevgi, tuvalet ve gezdirilme ihtiyacı hemen göreviler tarafından karşılandı. Bagajlarımız steril edildi, biz sağlık kontrolünden geçtik, ateşimiz ölçüldü ve maskelerimiz değiştirildi. Otobüslere sosyal mesafeye dikkat edilerek oturtulduk. Zeus yine otobüste bana sarılarak yurda kadar geldi. Görevliler, 'Biz de seni bekliyorduk' şeklinde Zeus'u karşıladılar. Yurda bizim yerleşmemiz sağlanırken serbestçe dolaştı, polislerle ve sağlık çalışanlarıyla oynadı. İnanılmaz bir sevgiyle karşılandı. Bizi en uygun odaya yerleştirdiler, Zeusla beraber kalıyoruz. Bu kadarı gerçekten benim beklentimin de üstünde. Çünkü onun göreceği muamele benim için çok önemli. Yetişkin bir insanım, karantina sürecinde ben sabredebilirim ve irademi kullanabilirim. Kendime olumlu telkinlerde bulunabilirim, süreci atlatabilirim ancak bana ve başka insanlara muhtaç bir canlının böyle bir şansı yok. Dolayısıyla onun konforu mutluluğu benim için çok önemli" dedi.

'ÇOK KONFORLU YAŞIYORUZ'

Karantina sürecinde köpeği Zeus'un mamasına kadar her ihtiyacının düşünüldüğünü belirten Buga, "Giriş katında Zeus'un kolayca dışarı çıkabileceği bir odaya yerleştirildik. Odaya girdiğimizde Zeus'un maması ve mama kapları bile düşünülmüş. Her şey hazır edilmiş. Karantina boyunca odadan çıkmam yasak, dolayısıyla Zeus'un tuvalet ihtiyacı için göreviler sabah ve akşam gelip alıyorlar onu. Tuvaletini yaptırıp, onunla oynayıp fotoğraflar çektirip geri getiriyorlar. Zeus'la ilgili ekstra ihtiyacım olursa her zaman söyleyebiliyorum. Açık söylemek gerekirse buradan gitmesem de olur, harika bir durumdayız. Çok konforlu yaşıyoruz. Her şey için çok teşekkür ederiz, ülkemizde olmaktan çok mutluyuz" diye konuştu.

SİVAS Miami'den getirdiği köpeği 'Zeus' ile karantina sürecini geçiriyor

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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