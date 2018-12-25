Sivas Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Sivas merkezli 6 ilde internet üzerinden yasa dışı bahis oynatıp haksız kazanç sağlayan suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 29 zanlıdan 10'u tutuklandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Örgüt elebaşı M.H.K. ile şüpheliler Y.E.A, M.A.K, O.K, U.T.G, F.K, S.A, B.A, F.A.B. ve K.T. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Zanlılardan 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi, 17'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan firari 10 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis oynattığı iddia edilen yurt içi ve dışı bağlantılı internet sitelerine yönelik çalışma başlatmıştı. Sivas merkezli Antalya, Ankara, İstanbul, İzmir ve Kayseri'de düzenlenen operasyonda, KKTC'den Ankara'ya giriş yaptığı tespit edilen örgüt elebaşı M.H.K'nin da aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alınmış, daha sonra bu sayı 29'a yükselmişti.

Kaynak: AA