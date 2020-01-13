Sivas merkezli sahte içki operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
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Sivas merkezli sahte içki operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

Sivas merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda 100 şişe sahte içki ele geçirildi, 5 zanlı yakalandı.

13.01.2020 17:36 | Son Güncelleme: 13.01.2020 18:08
Sivas merkezli sahte içki operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda 100 şişe sahte içki ele geçirildi, 5 zanlı yakalandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sahte içki üreten şüphelilere yönelik Sivas ve 'nın Pozantı ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Zanlıların araçlarında yapılan aramalarda 100 şişe sahte viski ele geçirildi. Olayla ilgili M.A, K.P, F.P, K.P. ve Ö.S. gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
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