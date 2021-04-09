Sivas merkezli organize suç örgütü operasyonu: 7 gözaltı

Sivas merkezli 3 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Sivas merkezli 3 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 19 Ocak'ta Şarkışla Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı M.H'nin bacaklarından silahla vurularak yaralanması olayına karıştıkları belirlenen faillerin yakalanması için Sivas, Gaziantep, Kayseri ve Şarkışla ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, Suriye uyruklu M.C. ile H.T, U.T, S.T, İ.Ç, F.K.K. ve B.G. gözaltına aldı.

Şüphelilerden S.T'nin fuhşa teşvik ve aracılık etme, M.C'nin sigara kaçakçılığı suçlarından da arandığı tespit edildi.

İ.Ç'ye ait tırda yapılan aramada, uyuşturucu ticarinden arandığı tespit edilen Ş.G. de yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 6 ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer