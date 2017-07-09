Sivas Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Sivas merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 zanlıdan 10'u tutuklandı.



Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında, Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlenen ve kamu kurumlarından ihraç edilen personele yönelik Sivas merkez ve Kangal ilçesi ile Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Niğde, Kayseri, Malatya, Erzurum, Tokat ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda, 16 şüpheli gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.