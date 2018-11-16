Sivas Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Sivas merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski 6 polisten biri tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma kapsamında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının "Garson" isimli gizli tanıktan ele geçirdiği CD'deki kodlamalarda mahrem yapı içerisinde oldukları, örgüt adına faaliyette bulundukları öne sürülen ve görevden ihraç edilmiş 6 eski polis hakkında yakalama kararı çıkarttı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sivas, Kayseri ve Konya'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, eski emniyet amiri İlker D, komiserler Mücahit Ö. ve Mustafa F. ile polis memurları Sancar K, Ahmet A, ve Muhammet K'yi gözaltına aldı.

Sivas'a getirilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İlker D. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.