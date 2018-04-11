Sivas Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Sivas merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı.



Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2014 yılından sonra örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 8 şüphelinin yakalanması için Sivas merkezli İstanbul, Ankara ve İzmir'de operasyon düzenledi.

Operasyonda, 2'si görevlerinden ihraç edilmiş 5 emniyet mensubu ile bu kişilerin eşlerinden 3'ü gözaltına alındı.



Sivas Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.